Uomini e Donne, Puntata di Oggi: La Gaffe di Tina Cipollari! (Di venerdì 23 aprile 2021) L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 23 aprile 2021) L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

amnestyitalia : Gli stati mettono a rischio la vita di donne, uomini e bambini in fuga da situazioni orribili, persone abbandonate… - riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - davidefaraone : Per lui lo stupro è «qualcosa che può accadere in una serata alcolica». Non aggiungo altro sulla misoginia, gli ste… - elenaturazza : RT @amnestyitalia: Gli stati mettono a rischio la vita di donne, uomini e bambini in fuga da situazioni orribili, persone abbandonate in ma… - icathemermaid : RT @amnestyitalia: Gli stati mettono a rischio la vita di donne, uomini e bambini in fuga da situazioni orribili, persone abbandonate in ma… -