Ultimo e il concerto fantasma: fan sul piede di guerra (Di venerdì 23 aprile 2021) Il concerto live streaming di Ultimo è rimasto oggetto di critica per i fan del cantante romano: cosa è accaduto? Il cantautore romano, Niccolò Moriconi ha organizzato un concerto live… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) Illive streaming diè rimasto oggetto di critica per i fan del cantante romano: cosa è accaduto? Il cantautore romano, Niccolò Moriconi ha organizzato unlive… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Corriere : Ultimo, concerto in streaming al Colosseo ma il sito va in tilt e i fan restano fuori (pur avendo pagato) - repubblica : Ultimo, un concerto in diretta dal Parco del Colosseo - Bellacanzoneit : Ultimo: come rivedere il concerto su LiveNow #ultimo > - loren23000 : RT @flawslou: Chissà se Stefano De Martino quando ascolta Ultimo in concerto poi gli scrive per dirgli che sembra un CD vista la sua impecc… - pirata_21 : #Ultimo, concerto al Colosseo: il sito va in tilt e i fan restano fuori. Non si potevano sostituire con i leoni? -