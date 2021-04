Uefa su Superlega: nessuna sanzione ai club ribelli (Di sabato 24 aprile 2021) L`esecutivo Uefa non ha preso alcuna decisione in relazione ai 12 club che avevano aderito al progetto della Superlega. "Il comitato esecutivo Uefa è stato informato sugli ultimi sviluppi riguardanti la cosiddetta "Super League", comprese le possibili opzioni a disposizione della Uefa e i passi che sta valutando d'intraprendere", fa sapere la Uefa.In agenda anche il tema delle sedi dell`Europeo. Le partite a Monaco di Baviera sono state confermate, con capienza minima di 14.500 spettatori. Siviglia e San Pietroburgo sono le nuove sedi scelte dall`Uefa dopo la rinuncia di Bilbao e Dublino per non poter garantire la presenza di tifosi negli stadi. "Abbiamo lavorato diligentemente con le federazioni ospitanti e le autorità locali per garantire un ambiente sicuro e festoso ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 24 aprile 2021) L`esecutivonon ha preso alcuna decisione in relazione ai 12che avevano aderito al progetto della. "Il comitato esecutivoè stato informato sugli ultimi sviluppi riguardanti la cosiddetta "Super League", comprese le possibili opzioni a disposizione dellae i passi che sta valutando d'intraprendere", fa sapere la.In agenda anche il tema delle sedi dell`Europeo. Le partite a Monaco di Baviera sono state confermate, con capienza minima di 14.500 spettatori. Siviglia e San Pietroburgo sono le nuove sedi scelte dall`dopo la rinuncia di Bilbao e Dublino per non poter garantire la presenza di tifosi negli stadi. "Abbiamo lavorato diligentemente con le federazioni ospitanti e le autorità locali per garantire un ambiente sicuro e festoso ...

