Truffa a un’anziana in Costiera | napoletano ai domiciliari

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAmalfi (Sa) – In data odierna ufficiali di PG in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Amalfi, con l’ausilio del personale delle Compagnie di Napoli-Stella e Napoli-Poggioreale, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della custodia domiciliare nei confronti di un indagato, residente in Napoli, per il reato di “aggravata” in danno di persona anziana; contestualmente sono state eseguite diverse perquisizioni. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura della Repubblica, è il frutto di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno e svolta dalla Compagnia CC. di Amalfi, iniziata nel mese di settembre 2020, a seguito della denuncia querela presentata da83enne, originaria di Scala; nella circostanza la donna veniva ...