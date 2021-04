Superlega, dalla Spagna: possibili sanzioni per Real Madrid e Juventus, UEFA chiamata a decidere (Di venerdì 23 aprile 2021) Nonostante il progetto della Superlega sia ormai naufragato, la questione non è stata ancora archiviata del tutto. Secondo quanto riportato da AS, il Comitato Esecutivo UEFA è diviso a metà tra chi vorrebbe punire i club e chi invece è più portato a chiudere un occhio. Le due squadre potenzialmente a rischio sarebbero Real Madrid e Juventus, ritenute responsabili del progetto. Il quotidiano spagnolo afferma che, in caso di sanzione, potrebbero addirittura essere escluse dalla prossima Champions League. La decisione verrà presa nella giornata odierna di venerdì 23 aprile, quando verranno scelte anche le sedi finali di Euro 2020. Tuttavia, una punizione simile appare piuttosto inverosimile – conclude AS. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Nonostante il progetto dellasia ormai naufragato, la questione non è stata ancora archiviata del tutto. Secondo quanto riportato da AS, il Comitato Esecutivoè diviso a metà tra chi vorrebbe punire i club e chi invece è più portato a chiudere un occhio. Le due squadre potenzialmente a rischio sarebbero, ritenute responsabili del progetto. Il quotidiano spagnolo afferma che, in caso di sanzione, potrebbero addirittura essere escluseprossima Champions League. La decisione verrà presa nella giornata odierna di venerdì 23 aprile, quando verranno scelte anche le sedi finali di Euro 2020. Tuttavia, una punizione simile appare piuttosto inverosimile – conclude AS. SportFace.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Anche JP Morgan prende le distanze dalla Superlega: 'Giudicato male l'impatto sul calcio' - RaiSport : ? Murale contro #Agnelli vicino alla sede della #Figc Realizzato dalla Street Artist Laika MCMLIV: '#SuperLega è l… - LucaBizzarri : Certo che sarebbe bello il modello NBA, che non c’entra assolutamente nulla con la Superlega. Parte dalla scuola, c… - sportli26181512 : '#Superlega, #Uefa divisa sulle #sanzioni per #Juve e #RealMadrid': Secondo il quotidiano spagnolo AS, all'interno… - vin_manu90 : RT @marifcinter: #Superlega, anche #JpMorgan abbandona la nave: “Abbiamo chiaramente valutato male come questo accordo sarebbe stato visto… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega dalla Superlega, dichiarazione UFFICIALE di JP Morgan - Agnelli e Perez gelati Dopo l'uscita della maggioranza dei club, anche JP Morgan prende le distanze dalla Superlega: 'Abbiamo giudicato male' Si stanno sgretolando come sabbia tutte le certezze di Andrea Agnelli e Florentino Perez riguardo alla Superlega. Dopo aver visto uscire uno ad uno tutti i ...

Superlega - La nota di JP Morgan La banca statunitense - con una nota riporta dal giornalista del New York Times - prende, di fatto, adesso, le distanze dalla Superlega: ' Chiaramente abbiamo valutato male come questo accordo ...

Agnelli: "Superlega senza inglesi? Non è più il caso, ma in tanti volevano aderire". Juve, crollo in Borsa la Repubblica JP Morgan abbandona la Superlega: “Valutato male l’impatto sui tifosi” Dopo il caos dei giorni scorsi per l'annuncio della nascita della Superlega, naufragato meno di 48 ore dopo per ... "Abbiamo chiaramente valutato male come questa operazione sarebbe stata percepita ...

Superlega, l'ammissione di J.P. Morgan: "Valutazione sbagliata" Il fallimento lampo del progetto Superlega ha inevitabilmente coinvolto anche la banca finanziatrice dell’iniziativa, J.P. Morgan, che in una nota ha ammesso gli errori. “Abbiamo chiaramente valutato ...

Dopo l'uscita della maggioranza dei club, anche JP Morgan prende le distanze: 'Abbiamo giudicato male' Si stanno sgretolando come sabbia tutte le certezze di Andrea Agnelli e Florentino Perez riguardo alla. Dopo aver visto uscire uno ad uno tutti i ...La banca statunitense - con una nota riporta dal giornalista del New York Times - prende, di fatto, adesso, le distanze: ' Chiaramente abbiamo valutato male come questo accordo ...Dopo il caos dei giorni scorsi per l'annuncio della nascita della Superlega, naufragato meno di 48 ore dopo per ... "Abbiamo chiaramente valutato male come questa operazione sarebbe stata percepita ...Il fallimento lampo del progetto Superlega ha inevitabilmente coinvolto anche la banca finanziatrice dell’iniziativa, J.P. Morgan, che in una nota ha ammesso gli errori. “Abbiamo chiaramente valutato ...