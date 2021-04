Stefano De Martino | la sorella Adelaide sta con un attore di Gomorra

(Di venerdì 23 aprile 2021)Deminore di, ha svelato chi è la sua nuova fiamma via social: si tratta di undi. LadiDeDe, ha “presentato” ai fan dei social il suo nuovo amore: si tratterebbe dell’diEmanuele Vicorito, noto per aver interpretato il personaggio di O’ Pop nella prima stagione della famosa serie televisiva. Sui social la ragazza ha postato alcune foto in cui lei e l’sono teneramente abbracciati, e in tanti tra i fan le hanno fatto le congratulazioni per il suo nuovo amore. Visualizza questo post su Instagram Un ...

I giudici hanno sempre le idee più chiare, anche se pare che Stefano De Martino abbia cambiato nettamente idea su Samuele e gli ha detto di essere stufo di vederlo sempre e solo nei passi a due e mai ...Adelaide De Martino, sorella minore di Stefano, ha svelato chi è la sua nuova fiamma via social: si tratta di un attore di Gomorra. La sorella di Stefano De Martino, Adelaide De Martino, ha ...Per una volta non è Stefano De Martino a trovarsi al centro del gossip, bensì sua sorella Adelaide. Di lei si è sempre parlato poco, perché non ama stare sotto i riflettori. Tuttavia sembra che in ...