Sinner conquista la semifinale a Barcellona | sconfitto il numero 7 al mondo Rublev

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il classe 2001 che non ha oramai più bisogno di presentazioni Jannikbatte un altro giovane di belle speranze tra i più bravi del circus come Andrej7 al, e si aggiudica la ...

Ultime Notizie dalla rete : Sinner conquista

outstream Nonostante lo score con l'avversario russo fosse perdente perdopo la sconfitta di Vienna che di fatto però non giocò dopo essersi ritirato quasi subito, l'italiano ha avuto la ...domani, in semifinale, affronterà il vincente del match fra il greco Stefanos Tsitsipas (5 del mondo e 2 del seeding) e il canadese Felix Auger - Aliassime (20 del ranking Atp e decima testa ...Il classe 2001 che non ha oramai più bisogno di presentazioni Jannik Sinner batte un altro giovane di belle speranze tra i più bravi del circus come Andrej Rublev, numero 7 al mondo, e si aggiudica la ...Il talentuoso altoatesino classe 2001, dopo aver regolato in precedenza Egor Gerasimov e Roberto Bautista Agut, si è imposto anche sul russo Andrey Rublev conquistando il pass per le semifinali della ...