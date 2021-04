“Scusa, come mi hai chiamato?”. L’eredità, Flavio Insinna imbarazzato: la gaffe della concorrente Giulia (Di venerdì 23 aprile 2021) Un’altra grande puntata de L’eredità con un Flavio Insinna sempre incredibilmente simpatico. Tra i concorrenti, nell’ultima puntata, c’è la giovane Giulia. La ragazza si cimenta subito con il gioco degli abbinamenti. Ma al primo errore, accade qualcosa di inaspettato. La concorrente, emozionata, rivolgendosi a Flavio Insinna dice: “Mi scusi…”. Il conduttore resta senza parole. Poi, le chiede: “Ma mi hai dato del lei?”. Dopo i primi attimi di incredulità, lo studio si scioglie in una risata. A ridacchiare anche le due prof e Insinna ci scherza su: “Era per rispetto, non per la mia età…”. Il gioco continua. Alla ghigliottina ancora una volta la campionessa Monica. Le parole a disposizione sono “partenza, gas, tabella, pollo, forno”. La veterana, che dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Un’altra grande puntata decon unsempre incredibilmente simpatico. Tra i concorrenti, nell’ultima puntata, c’è la giovane. La ragazza si cimenta subito con il gioco degli abbinamenti. Ma al primo errore, accade qualcosa di inaspettato. La, emozionata, rivolgendosi adice: “Mi scusi…”. Il conduttore resta senza parole. Poi, le chiede: “Ma mi hai dato del lei?”. Dopo i primi attimi di incredulità, lo studio si scioglie in una risata. A ridacchiare anche le due prof eci scherza su: “Era per rispetto, non per la mia età…”. Il gioco continua. Alla ghigliottina ancora una volta la campionessa Monica. Le parole a disposizione sono “partenza, gas, tabella, pollo, forno”. La veterana, che dal ...

Advertising

borghi_claudio : @NaliOfficial Scusa @NaliOfficial attenzione perché non sempre le cose sono come sembrano. Tutti siamo contro la vi… - carlogubi : #IusSoli: prendersela coi neonati è da vigliacchi, usare come scusa l'etnia dei genitori è da razzisti, farlo per avere voti è da sciacalli. - ineruttabile : @olli_gu Hahaha...il karaoke! Carina come scusa - onl1thefearless : @xsunflowerjox Che belle parole, sai la penso esattamente come te. Mi dispiace per la perdita di tua nonna immagino… - iamtheshykid : io: no comunque se cerchi soldi sei nel posto sbagliato.. boh visto che dovremmo passare molto tempo insieme gioch… -