Samsung Galaxy A71 | il multi-boot è servitoHDblog it

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il software messo a punto da Phhusson avvia ROM stock e GSI. E potrebbe diffondersi molto rapidamente su smartphone con altri SoC.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Grazie al progetto di upcycling di Samsung, infatti, possono essere realizzate una serie di soluzioni innovative per la casa, sia decorative che funzionali, riciclando gli imballaggi in cartone ...Phhusson ha dimostrato il suo software in esecuzione su un Galaxy A71 di Samsung: il breve video è disponibile qui di seguito. Il programma, dice lo sviluppatore, risiede nella sequenza di avvio tra ...