Rassegna stampa 23 aprile 2021: è scontro tra Regioni e Governo per il coprifuoco

Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E' scontro tra le Regioni e il Governo per il coprifuoco. La conferma delle 22 come orario di ritorno a casa non convince del tutto, specie quelle attività che si troverebbero a dover organizzare una ripresa ma sono fortemente limitate da questo limite. Si proverà a trovare una soluzione ma, al momento, Draghi, è convinto di questa scelta con l'orario che potrebbe cambiare a metà maggio.

