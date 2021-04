Ponte sullo Stretto | Salini “Pronti a partire anche domani”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 23 aprile 2021) CATANIA (ITALPRESS) – “Il? Siamo in grado di cominciare subito,. Abbiamo i progetti, li abbiamo realizzati e ci sono pagine di approvazione. Ci sono 50 anni di studi ed approvazioni. E’ un progetto che era stato cantierato ed è pronto per essere eseguito. Poi il Paese ha deciso di interrompere questo ciclo e ci siamo fermati come giusto che sia. Se il Paese ritiene sia una priorità, noi siamoa farlo”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Webuild, Pietro, parlando a Catania in conferenza stampa con il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e quello della Regione Calabria, Nino Spirlì.ha sottolineato che “la struttura creerebbe 20mila posti di lavoro. Noi ...