Per un viaggio “a quattro” con mamma Letizia e Felipe di Spagna, l'erede al trono, 15 anni, ha indossato un abito low cost da 29.95 euro. Una perfetta “mini me” (Di venerdì 23 aprile 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Leonor di Spagna, 15 anni, sembra sulle serie orme fashion di sua madre Letizia, di cui un giorno prenderà il posto in quanto erede al trono. Le sue scelte di look cominciano a far parlare i giornali spagnoli. Non solo si presenta sempre nella migliore delle versioni “bon ton”, senza una sbavatura, esattamente come la sovrana spagnola, ma punta decisa sul low cost. Insomma, niente a che fare con lo stile Kardashian co Beyoncé he ricoprono di capi firmati le ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 23 aprile 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Leonor di, 15, sembra sulle serie orme fashion di sua madre, di cui un giorno prenderà il posto in quantoal. Le sue scelte di look cominciano a far parlare i giornali spagnoli. Non solo si presenta sempre nella migliore delle versioni “bon ton”, senza una sbavatura, esattamente come la sovrana spagnola, ma punta decisa sul low. Insomma, niente a che fare con lo stile Kardashian co Beyoncé he ricoprono di capi firmati le ...

