Pass vaccinale, il nodo della durata (Di venerdì 23 aprile 2021) Una durata di 6 mesi per il green Pass vaccinale “mi sembra poco, ma la problematica nel complesso mi pare giusto porla”. E’ la visione del virologo Massimo Clementi, riguardo all’ipotesi di un limite temporale – che potrebbe essere 6 mesi, secondo quanto riferito dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in occasione di un’audizione nei giorni scorsi in Commissione Sanità del Senato – per la validità del Pass. “C’è una variabilità individuale notevole. In alcune persone il decremento degli anticorpi circolanti è più rapido, ma ciò non vuol dire necessariamente che in presenza di un antigene virale non ci sia una risposta secondaria, anzi spesso c’è – osserva all’Adnkronos Salute il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano e docente dell’università ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) Unadi 6 mesi per il green“mi sembra poco, ma la problematica nel complesso mi pare giusto porla”. E’ la visione del virologo Massimo Clementi, riguardo all’ipotesi di un limite temporale – che potrebbe essere 6 mesi, secondo quanto riferito dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in occasione di un’audizione nei giorni scorsi in Commissione Sanità del Senato – per la validità del. “C’è una variabilità individuale notevole. In alcune persone il decremento degli anticorpi circolanti è più rapido, ma ciò non vuol dire necessariamente che in presenza di un antigene virale non ci sia una risposta secondaria, anzi spesso c’è – osserva all’Adnkronos Salute il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano e docente dell’università ...

