Nuovo Dpcm, al via le riaperture con coprifuoco alle 22 (Di venerdì 23 aprile 2021) di Monica De Santis Entrerà in vigore ufficialmente lunedì il Nuovo decreto Covid, presentato mercoledì dal premier Draghi e firmato nella mattinata di ieri. Il Nuovo?Dpcm resterà valido fino al 31 luglio. Un Nuovo Dpcm che da lunedì segna l’inizio della road map, stabilita dal Governo, delle riaperture. Una road map annunciata già la scorsa settimana e che ora ha subito qualche modifica e che avrà diverse tappe in calendario fino a luglio, legate in ogni caso alla conferma del coprifuoco dalle 22 alle 5. Conferma questa del coprifuoco che purtroppo non è stata vista di buon occhio da molte categorie lavorative. Dalle scuole ai ristoranti, dalle palestre agli stadi, dagli spettacoli ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 23 aprile 2021) di Monica De Santis Entrerà in vigore ufficialmente lunedì ildecreto Covid, presentato mercoledì dal premier Draghi e firmato nella mattinata di ieri. Ilresterà valido fino al 31 luglio. Unche da lunedì segna l’inizio della road map, stabilita dal Governo, delle. Una road map annunciata già la scorsa settimana e che ora ha subito qualche modifica e che avrà diverse tappe in calendario fino a luglio, legate in ogni caso alla conferma del225. Conferma questa delche purtroppo non è stata vista di buon occhio da molte categorie lavorative. Dscuole ai ristoranti, dpalestre agli stadi, dagli spettacoli ...

