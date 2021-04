Niente AstraZeneca | E' sovrappeso Poi la vaccinano lo stesso e muore

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 23 aprile 2021) Un nuovo caso di morte sospetta dopo il vaccino. La vicenda riguarda una docente di Palermo di 46 anni, che si è spenta lo scorso 28 marzo. L'insegnante aveva ricevuto la prima dose anti Covid appena diciassette giorni prima. "Ci sono troppi dubbi sul decesso" denunciano gli avvocati. La Procura - si legge sul Giornale - ha già disposto il sequestro degli organi e di alcuni campioni prelevati dal corpo della docente perché siano effettuati gli accertamenti tecnici irripetibili. Nel giallo sulla morte della donna, si innesca un altro mistero legato a un primo tentativo di farsi vaccinare andato a vuoto, seguito pochi giorni dopo da un altro, andato in porto senza che venissero sollevate obiezioni. Il 7 marzo la docente si è recata per la prima volta alla Fiera del Mediterraneo per sottoporsi alla vaccinazione, ma il medico che doveva somministrarle il siero, ...