Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2 saranno protagonisti a un evento digitale la prossima settimana

Capcom ha annunciato il prossimo evento digitale di Monster Hunter in programma per la prossima settimana. L'evento presenterà l'aggiornamento 2.0 di Monster Hunter Rise, due mostri per il gioco. Anche Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sarà protagonista allo show. L'evento è stato confermato tramite un post dell'account Twitter ufficiale di Monster Hunter ed è in programma il 27 aprile alle ore 16 italiane. Durante l'evento, gli sviluppatori presenteranno il ...

