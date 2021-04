LIVE Tour of the Alps, quinta tappa in DIRETTA: velocità sostenuta nei primi chilometri (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della quinta tappa – La cronaca del trionfo di Pello Bilbao – Il video della vittoria del basco della Bahrain Victorius – Le pagelle della quarta tappa – La classifica attuale 12.41 Non è un caso che le prime due squadre nominate si stiano giocando la maglia di miglior scalatore, con Marton Dina ed Alessandro De Marchi. Ma anche altri corridori possono rientrare in gioco. 12.38 Molte delle squadre rimaste a secco si stanno impegnando per poter dare il la alla fuga. Eolo-Kometa, Israel Start-Up Nation ed EF Education-Nippo le squadre più attive. 12.35 Il gruppo procede ai 50 all’ora. Impossibile per i potenziali fuggitivi riuscire a evadere dal gruppo. 12.31 Percorsi i primi 10 chilometri di gara. 12.27 Tanti ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della– La cronaca del trionfo di Pello Bilbao – Il video della vittoria del basco della Bahrain Victorius – Le pagelle della quarta– La classifica attuale 12.41 Non è un caso che le prime due squadre nominate si stiano giocando la maglia di miglior scalatore, con Marton Dina ed Alessandro De Marchi. Ma anche altri corridori possono rientrare in gioco. 12.38 Molte delle squadre rimaste a secco si stanno impegnando per poter dare il la alla fuga. Eolo-Kometa, Israel Start-Up Nation ed EF Education-Nippo le squadre più attive. 12.35 Il gruppo procede ai 50 all’ora. Impossibile per i potenziali fuggitivi riuscire a evadere dal gruppo. 12.31 Percorsi i10di gara. 12.27 Tanti ...

