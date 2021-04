Lady D: l’ indimenticabile ballo con John Travolta (Di venerdì 23 aprile 2021) Immagini che sono entrate nella cultura pop. Era il 1985 quando alla Casa Bianca John Travolta e Lady D scrivevano la storia con uno dei balli più famosi di sempre. L’attore, intervistato da Esquire Mexico, ha raccontato come sono andate le cose, ricordando con un sorriso quel momento iconico. Un ricordo sospeso nel tempo che fa sognare ancora generazioni ma che è ancora avvolto da un velo di malinconia. Quella stessa sera la principessa danzò con altri volti noti di Hollywood come Tom Selleck e Clint Eastwood. Una scena diventata cult? La First Lady dell’ epoca, Nancy Reagan, insistette sul fatto che i due condividessero quel breve ballo. La moglie del Presidente Ronald Reagan aveva palesato come quando la principessa avesse sperato di condividere la pista con l’attore americano. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) Immagini che sono entrate nella cultura pop. Era il 1985 quando alla Casa BiancaD scrivevano la storia con uno dei balli più famosi di sempre. L’attore, intervistato da Esquire Mexico, ha raccontato come sono andate le cose, ricordando con un sorriso quel momento iconico. Un ricordo sospeso nel tempo che fa sognare ancora generazioni ma che è ancora avvolto da un velo di malinconia. Quella stessa sera la principessa danzò con altri volti noti di Hollywood come Tom Selleck e Clint Eastwood. Una scena diventata cult? La Firstdell’ epoca, Nancy Reagan, insistette sul fatto che i due condividessero quel breve. La moglie del Presidente Ronald Reagan aveva palesato come quando la principessa avesse sperato di condividere la pista con l’attore americano. ...

