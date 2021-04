La scommessa rischiosa sui consumi (Di venerdì 23 aprile 2021) C’è una leggenda economica che circola per l’Europa ed è che saranno i consumi a mettere il turbo alla ripresa post Covid. Semplificando: durante i lockdown, gli europei hanno accumulato enormi risparmi e con le riaperture spenderanno molto più che prima della pandemia. La Commissione europea si è posta la domanda nel suo ultimo rapporto trimestrale sugli indicatori del ciclo economico: “I consumatori salveranno la ripresa dell'Ue?”. Nel 2020 i consumi privati nell’Ue sono scesi del 7 per cento rispetto al 2019, mentre i redditi disponibili lordi sono cresciuti dello 0,6 per cento. Il tasso di risparmio è aumentato del 6,5 per cento portando il reddito disponibile lordo al 18,4 per cento, un livello decisamente più alto della media storica. La campagna di vaccinazione accelera, i ristoranti riaprono, nei negozi entreranno più clienti. Ad aprile la ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 aprile 2021) C’è una leggenda economica che circola per l’Europa ed è che saranno ia mettere il turbo alla ripresa post Covid. Semplificando: durante i lockdown, gli europei hanno accumulato enormi risparmi e con le riaperture spenderanno molto più che prima della pandemia. La Commissione europea si è posta la domanda nel suo ultimo rapporto trimestrale sugli indicatori del ciclo economico: “I consumatori salveranno la ripresa dell'Ue?”. Nel 2020 iprivati nell’Ue sono scesi del 7 per cento rispetto al 2019, mentre i redditi disponibili lordi sono cresciuti dello 0,6 per cento. Il tasso di risparmio è aumentato del 6,5 per cento portando il reddito disponibile lordo al 18,4 per cento, un livello decisamente più alto della media storica. La campagna di vaccinazione accelera, i ristoranti riaprono, nei negozi entreranno più clienti. Ad aprile la ...

Ultime Notizie dalla rete : scommessa rischiosa Vertice sul clima: Biden le infrastrutture, la green finance e l'indipendenza della FED Combinare entrambe in un unico grande disegno di legge è anche una scommessa rischiosa, dato che il costo complessivo potrebbe superare i 3.500 miliardi dollari dopo il pacchetto di aiuti di 1900 ...

27 banche sotto pressione sui temi ambientali. La mossa dei grandi fondi E a giudicare da quanto stia prendendo piede l'attivismo ambientale, la scommessa verde si fa meno rischiosa ogni giorno che passa.

