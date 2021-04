Intel | la crisi dei chip potrebbe continuare per altri 2 anniHDblog it

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il CEO diconferma che ladeiprotrarsi per più tempo del previstoRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Intel: la crisi dei chip potrebbe continuare per altri 2 anni - ale_visentin : RT @dariodivico: Crisi dei chip, anche Daimler taglia la produzione. Intel: la carenza durerà 2 anni - dariodivico : Crisi dei chip, anche Daimler taglia la produzione. Intel: la carenza durerà 2 anni - Corriere : Crisi dei chip, anche Daimler taglia la produzione. Intel: la carenza durerà 2 anni - Benzinga_Italia : Secondo il CEO di #Intel la carenza a livello globale nella fornitura di #chip potrebbe durare altri due anni.… -

Ultime Notizie dalla rete : Intel crisi

HDblog

4 condivisioni Condividi Tweet Gabriele Congiu VIA FONTE Notizie Relazionatechip Economia e MercatoArticolo TSMC: ladei chip potrebbe continuare anche nel 2022 32 15 Aprile 2021... mentre dalladi marzo dello scorso anno ad oggi la crescita è stata addirittura del 97%. ... infatti dopo un 2020 chiuso con una perdita del 18%è riuscita a recuperare, iniziando il 2021 ...La crisi che sta colpendo il mercato dei semiconduttori è ancora lontana dalla conclusione e, secondo le ultime dichiarazioni del CEO di Intel Pat Gelsinger, potrebbe continuare ancora per i prossimi ...Il Ceo di Intel: «La carenza durerà due anni» La carenza globale ... citata da Reuters - possono per favore dirci chi pagherà per quella capacità inutilizzata nella prossima crisi?».