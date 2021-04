Il divorzio Casaleggio-M5S? Non solo un problema di soldi L’analisi di De Masi

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dunque, alla scadenza prevista, iltra l’Associazione Rousseau di Davidee il neo-Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte è cosa fatta. Peccato per entrambi. L’Associazione, fondata nel 2016 da Gianroberto e Davide, ora presieduta da Davide, ha avuto lo scopo di sviluppare l’omonima piattaforma di democrazia partecipata e di promuovere la cittadinanza attiva e digitale attraverso iniziative e progetti internazionali. D’altra parte, Giuseppe Conte, nel suo discorso del primo aprile all’assemblea dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle, si è pronunziato anche sulle questioni che riguardano direttamente o indirettamente la piattaforma. Quelle sue affermazioni assumono oggi un particolare rilievo. Conte dice che “la democrazia rappresentativa, per quanto in crisi, non appare eliminabile”; che “la ...