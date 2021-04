Il 13 maggio la decisione del Collegio di Garanzia su Torino-Lazio (Di venerdì 23 aprile 2021) Attesa per conoscere l’esito del procedimento relativo alla gara Lazio-Torino. Dopo la prime decisione – che non prevedeva il 3-0 per i biancocelesti – la società ha deciso di presentare ricorso. La discussione al Collegio di Garanzia è stata fissata per il prossimo 13 maggio alle ore 14.00 dal presidente Franco Frattini, come riporta l’ANSA. Spetterà dunque all’organo di Garanzia dello sport decidere in merito alla mancata disputa della partita con i granata, inizialmente programmata per il 2 marzo scorso, match alla quale il club granata non si è presentato per i casi covid-19 nel gruppo squadra. Foto: Twitter ufficiale Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) Attesa per conoscere l’esito del procedimento relativo alla gara. Dopo la prime– che non prevedeva il 3-0 per i biancocelesti – la società ha deciso di presentare ricorso. La discussione aldiè stata fissata per il prossimo 13alle ore 14.00 dal presidente Franco Frattini, come riporta l’ANSA. Spetterà dunque all’organo didello sport decidere in merito alla mancata disputa della partita con i granata, inizialmente programmata per il 2 marzo scorso, match alla quale il club granata non si è presentato per i casi covid-19 nel gruppo squadra. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

