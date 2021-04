I numeri in chiaro, Sebastiani: «È prematuro riaprire, l’incidenza settimanale è troppo alta» – Il video (Di venerdì 23 aprile 2021) I numeri assoluti della pandemia in Italia sembrano migliorare: stando al bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute oggi, 23 aprile, il numero di nuovi casi è sceso a 14.761. Ma è soprattutto il dato relativo alle vittime – 342 nelle ultime 24 ore -, a essersi stabilizzato sotto le 400 unità e a seguire un trend in discesa. Elaborando i dati su scala settimanale, però, la situazione appare tutt’altro che positiva. «L’allentamento delle misure restrittive nella maggioranza delle regioni italiane è prematuro», afferma Giovanni Sebastiani. Il matematico del Cnr fa notare che «la percentuale dei positivi sui tamponi molecolari sta frenando la sua discesa. Questo andamento si osserva tanto a livello nazionale quanto nella maggior parte delle regioni». Giovanni Sebastiani ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 aprile 2021) Iassoluti della pandemia in Italia sembrano migliorare: stando al bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute oggi, 23 aprile, il numero di nuovi casi è sceso a 14.761. Ma è soprattutto il dato relativo alle vittime – 342 nelle ultime 24 ore -, a essersi stabilizzato sotto le 400 unità e a seguire un trend in discesa. Elaborando i dati su scala, però, la situazione appare tutt’altro che positiva. «L’allentamento delle misure restrittive nella maggioranza delle regioni italiane è», afferma Giovanni. Il matematico del Cnr fa notare che «la percentuale dei positivi sui tamponi molecolari sta frenando la sua discesa. Questo andamento si osserva tanto a livello nazionale quanto nella maggior parte delle regioni». Giovanni...

