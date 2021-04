Fotografi e videomaker in piazza: Wedding, vogliamo una data certa e non oltre maggio per la ripartenza (Di venerdì 23 aprile 2021) “Purtroppo ancora oggi, dopo l’ennesimo decreto del Governo, è stata ridata un po’ di libertà all’economia in generale ma sul mondo del Wedding non è stata spesa neanche una parola. Non c’è alcuna data per la ripartenza e questo porta ancora una volta noi Fotografi e videomaker cerimonialisti ad affrontare le paure e le incertezze dei nostri clienti con annullamenti e posticipi di eventi e Wedding”. E’ quanto si legge nel comunicato firmato dall’Associazione del Settore Fotografico/videomaker. “Questa situazione – continua la nota – non è più tollerabile. Andremo a Roma unendoci e sostenendo il gruppo Insieme per il Wedding chiedendo tutti insieme #unadatacerta di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 aprile 2021) “Purtroppo ancora oggi, dopo l’ennesimo decreto del Governo, è stata riun po’ di libertà all’economia in generale ma sul mondo delnon è stata spesa neanche una parola. Non c’è alcunaper lae questo porta ancora una volta noicerimonialisti ad affrontare le paure e le incertezze dei nostri clienti con annullamenti e posticipi di eventi e”. E’ quanto si legge nel comunicato firmato dall’Associazione del Settoreco/. “Questa situazione – continua la nota – non è più tollerabile. Andremo a Roma unendoci e sostenendo il gruppo Insieme per ilchiedendo tutti insieme #unadi ...

