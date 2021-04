Finalmente PlayStation Now funzionerà a risoluzione 1080p (Di venerdì 23 aprile 2021) Entro le prossime settimane tutti gli utenti di PlayStation Now in Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone potranno giocare fino alla risoluzione Full HD. Invariati i prezzi.... Leggi su dday (Di venerdì 23 aprile 2021) Entro le prossime settimane tutti gli utenti diNow in Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone potranno giocare fino allaFull HD. Invariati i prezzi....

Advertising

tamaxki : - 2 mesi e mi prendo la playstation così #/ finalmente tolgo genshin dal telefono - rebellion_wings : Finalmente po**a!!! #PS4share - infoitscienza : Finalmente PlayStation Now funzionerà a risoluzione 1080p - infoitscienza : PlayStation Now, l'atteso upgrade è finalmente ufficiale: ecco quando arriva - Stoupwhiff : Il servizio di streaming di Sony, il Playstation Now, è pronto ad aggiornarsi aggiungendo finalmente la risoluzione… -