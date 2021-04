F1 | Jacques Villeneuve attacca Bottas | “Nell’incidente con Russell si è spostato a destra | è troppo lento in pista”

(Di venerdì 23 aprile 2021) Non c’è da stupirsi quando a parlare è. Il campione del mondo di F1 del 1997, come quando gareggiava, è sempre incisivo nelle proprie esternazioni e non poteva mancare la sua idea “graffiante” su uno degli episodi più discussi dell’ultimo GP di Imola, 2° round del Mondiale 2021 del Circus delle quattro-ruote. Il riferimento è al crash tra il finlandese Valtterie il britannico Georgealla frenata del Tamburello: una dinamica pericolosa in cui le due monoposto sono venute a contatto, con la Mercedes del finnico che violentemente ha impattato contro le barriere, senza avere nel caso del pilota alcun danno. Ebbene, dopo le reciproche accuse,si è scusato con, forse anche perché “stimolato” da Toto Wolff, considerando le dichiarazioni del ...

SENZA PIETA' Una bocciatura completa per Bottas arriva da Jacques Villeneuve, che lo ha condannato sia per l'incidente con Russell sia per il suo scarso rendimento: '' Non capisco bene ...