Decreto Riaperture: pass, spostamenti e regole nei weekend 25 aprile e 1° maggio (Di venerdì 23 aprile 2021) Non ci saranno ponti ad allungare le prossime due festività nazionali, ma senz’altro le nuove regole del Decreto Riaperture, approvato dal governo, condizioneranno gli spostamenti dei cittadini nei weekend 25 aprile e 1° maggio. Le nuove regole entrano in vigore proprio a cavallo di questi giorni, da lunedì 26 aprile. Nel frattempo ci sarà anche una cabina di regia Iss-Ministero, seguita dalle ordinanze del Ministero della salute, che cambieranno i colori delle Regioni, e re-introdurranno le zone gialle. Dopodiché per le regioni che si aggiudicano il giallo inizierà una graduale rivoluzione, causata proprio dalle prime Riaperture. Cosa possiamo fare quindi a cavallo di questi fine settimana di festa della liberazione e ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 23 aprile 2021) Non ci saranno ponti ad allungare le prossime due festività nazionali, ma senz’altro le nuovedel, approvato dal governo, condizioneranno glidei cittadini nei25e 1°. Le nuoveentrano in vigore proprio a cavallo di questi giorni, da lunedì 26. Nel frattempo ci sarà anche una cabina di regia Iss-Ministero, seguita dalle ordinanze del Ministero della salute, che cambieranno i colori delle Regioni, e re-introdurranno le zone gialle. Dopodiché per le regioni che si aggiudicano il giallo inizierà una graduale rivoluzione, causata proprio dalle prime. Cosa possiamo fare quindi a cavallo di questi fine settimana di festa della liberazione e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Saltano le riaperture dei centri commerciali nei fine settimana a partire dal 15 maggio. Lo prevede il testo finale… - agorarai : 'Questo decreto è una presa in giro: si chiama riaperture ma le riaperture non ci sono. In zona gialla fino a ieri… - LegaSalvini : RIAPERTURE, #SALVINI: 'VOTEREMO IL PROSSIMO DECRETO SE PREVEDRÀ IL RITORNO ALLA VITA E IL RITORNO AL LAVORO' - samontalbano49 : RT @FNPCISLSicilia: In questo volantone, elaborato sul testo del Decreto Legge 'Riaperture', vi presentiamo tutte le misure per spostamenti… - Lux97335459 : RT @ultimenotizie: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, P.A. Bolz… -