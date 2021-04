Cuoio di Toscana presenta la sua prima capsule collection eyewear (Di venerdì 23 aprile 2021) La moda vuole essere sempre più ecosostenibile, anche nel mondo degli accessori. Per quanto riguarda il settore dell’eyewear, Cuoio di Toscana ha lanciato una nuova linea in occasione della Giornata Internazionale della Terra (il 22 aprile 2021) che vuole essere eco-friendly. Il brand propone una nuova collezione di occhiali da sole in una preziosa edizione limitata che punta tutto sul Made in Italy. Per Cuoio di Toscana si tratta della prima capsule collection nel settore dell’eyewear, un vero e proprio debutto che rimarca ancora una volta la filosofia eco-friendly del brand. Cuoio di Toscana debutta nell’eyewear con una capsule collection limited ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 23 aprile 2021) La moda vuole essere sempre più ecosostenibile, anche nel mondo degli accessori. Per quanto riguarda il settore dell’diha lanciato una nuova linea in occasione della Giornata Internazionale della Terra (il 22 aprile 2021) che vuole essere eco-friendly. Il brand propone una nuova collezione di occhiali da sole in una preziosa edizione limitata che punta tutto sul Made in Italy. Perdisi tratta dellanel settore dell’, un vero e proprio debutto che rimarca ancora una volta la filosofia eco-friendly del brand.didebutta nell’con unalimited ...

