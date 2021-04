Covid: P. Boldrini (Pd), 'al via esame in Senato del Ddl su psicologo per ragazzi e adulti colpiti' (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr (Adnkronos) - "Stiamo lavorando nella Commissione Sanità del Senato affinché il disegno di legge sull'istituzione dello psicologo delle cure primarie, di cui sono prima firmataria e di cui abbiamo cominciato l'esame, possa essere approvato". Lo ha detto la senatrice del Pd Paola Boldrini, vicepresidente della commissione Sanità, che oggi ha presentato in un incontro online con medici e associazioni il resoconto della sua attività parlamentare. "L'emergenza Covid sta dimostrando che anche nel disagio psicologico è bene intervenire in modo tempestivo e che il Ssn deve poter offrire anche le cure psicologiche, più di quanto non avvenga ora. Per questo affiancare lo psicologo al medico di base e al pediatra di libera significa rafforzare la medicina territoriale sulla quale ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr (Adnkronos) - "Stiamo lavorando nella Commissione Sanità delaffinché il disegno di legge sull'istituzione dellodelle cure primarie, di cui sono prima firmataria e di cui abbiamo cominciato l', possa essere approvato". Lo ha detto la senatrice del Pd Paola, vicepresidente della commissione Sanità, che oggi ha presentato in un incontro online con medici e associazioni il resoconto della sua attività parlamentare. "L'emergenzasta dimostrando che anche nel disagio psicologico è bene intervenire in modo tempestivo e che il Ssn deve poter offrire anche le cure psicologiche, più di quanto non avvenga ora. Per questo affiancare loal medico di base e al pediatra di libera significa rafforzare la medicina territoriale sulla quale ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: P. Boldrini (Pd), 'al via esame in Senato del Ddl su psicologo per ragazzi e adulti colpiti'... - marino29b : RT @isadoralarosa: IN TUTTO QUESTO BAILLAME SATANICO SU #grillo CHE ESPRIME DOLORE PASSA INOSSERVATO IL VERO REATO LATROCINIO E CORRUZIONE… - OrgoglioItalico : @maxbasello @valerin97998712 @MediasetTgcom24 Il vaccino per il covid non è sperimentale. La Boldrini è di destra. - massimo_fares : RT @isadoralarosa: IN TUTTO QUESTO BAILLAME SATANICO SU #grillo CHE ESPRIME DOLORE PASSA INOSSERVATO IL VERO REATO LATROCINIO E CORRUZIONE… - gjscco : RT @isadoralarosa: IN TUTTO QUESTO BAILLAME SATANICO SU #grillo CHE ESPRIME DOLORE PASSA INOSSERVATO IL VERO REATO LATROCINIO E CORRUZIONE… -