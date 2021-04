Covid, nuove regole dell’Europa: “Niente più mascherine e distanziamento per i vaccinati” (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Europa dice no alle mascherine tra vaccinati. Il Centro europeo per la previsione e il controllo delle malattie (Ecdc), vale a dire l’agenzia Ue che coordina la risposta sanitaria negli Stati membri e fornisce le linee guida per la gestione della pandemia ha emanato una serie di indicazioni che riguardano proprio la possibilità di allentare le restrizioni per gli individui vaccinati. “Con l’avanzare delle vaccinazioni, è incoraggiante avere raccomandazioni basate sull’evidenza che l’immunizzazione può lentamente consentire il rilassamento degli interventi non farmaceutici come l’uso di maschere e il distanziamento fisico – sottolinea Andrea Ammon, direttore dell’Ecdc – Mentre il rilassamento delle misure di protezione deve essere fatto gradualmente e sulla base di attente valutazioni dei rischi coinvolti, siamo ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Europa dice no alletra. Il Centro europeo per la previsione e il controllo delle malattie (Ecdc), vale a dire l’agenzia Ue che coordina la risposta sanitaria negli Stati membri e fornisce le linee guida per la gestione della pandemia ha emanato una serie di indicazioni che riguardano proprio la possibilità di allentare le restrizioni per gli individui. “Con l’avanzare delle vaccinazioni, è incoraggiante avere raccomandazioni basate sull’evidenza che l’immunizzazione può lentamente consentire il rilassamento degli interventi non farmaceutici come l’uso di maschere e ilfisico – sottolinea Andrea Ammon, direttore dell’Ecdc – Mentre il rilassamento delle misure di protezione deve essere fatto gradualmente e sulla base di attente valutazioni dei rischi coinvolti, siamo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Contagi da Covid nuovamente in risalita in Germania. Sono quasi 30 mila i casi registrati dal Robert Koch Institut… - Agenzia_Ansa : Il decreto legge Covid con le nuove aperture è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pu… - stanzaselvaggia : Si era parlato di vittoria sul Covid, miracolo indiano, armi segrete e immunità di gregge. Invece l’India rischia d… - salernotoday : Covid-19 tra i banchi: nuove classi in quarantena in tre comuni, la mappa - cuenews_it : Se uno #smartwatch potesse salvarti dal #COVID19 rilevando l'aumento della concentrazione di citochine in circolo n… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuove Anche i tedeschi protestano contro il coprifuoco ...da parte dei movimenti che da tempo contestano le restrizioni introdotte dalle misure anti - Covid. ... mentre in una FAQ sulle nuove misure è stata inserita la domanda su come protestare contro la ...

Covid in India: uno tsunami di nuovi casi Scienza CoViD - 19: 5 fattori che rendono improbabile l'immunità di gregge Effetto varianti. Velocità e portata della seconda ondata fanno pensare anche alla diffusione di nuove e più contagiose ...

Decreto Covid, ecco le nuove regole: superiori in classe dal 70 al 100%. Ok ristoranti all’aperto a ... Il Sole 24 ORE Ma restiamo i peggiori d’Italia per nuovi contagi Tornano a salire i casi positivi al Covid nella provincia di Prato. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 124 nuovi casi e due vittime. Si tratta di due uomini entrambi ricoverati all’ospedale. Salgo ...

Certificato verde per gli spostamenti Arriva il pass vaccinale. Cosa è? Come funziona? Chi può richiederlo? Le certificazioni verdi sono documenti che provano lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid o ...

...da parte dei movimenti che da tempo contestano le restrizioni introdotte dalle misure anti -. ... mentre in una FAQ sullemisure è stata inserita la domanda su come protestare contro la ...Scienza- 19: 5 fattori che rendono improbabile l'immunità di gregge Effetto varianti. Velocità e portata della seconda ondata fanno pensare anche alla diffusione die più contagiose ...Tornano a salire i casi positivi al Covid nella provincia di Prato. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 124 nuovi casi e due vittime. Si tratta di due uomini entrambi ricoverati all’ospedale. Salgo ...Arriva il pass vaccinale. Cosa è? Come funziona? Chi può richiederlo? Le certificazioni verdi sono documenti che provano lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid o ...