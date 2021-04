Covid, “l’uomo può trasmetterlo ai gatti” (Di venerdì 23 aprile 2021) Covid, l’uomo può trasmetterlo ai gatti. Uno studio inglese pubblicato su ‘Veterinary Record’ ha documentato due casi di felini domestici, infettati dal coronavirus Sars-CoV-2, l’anno scorso nel Regno Unito in due famiglie con episodi sospetti di Coronavirus.”Questi risultati indicano che la trasmissione di Sars-CoV-2 da uomo a gatto si è verificata durante la pandemia in Uk nel Regno Unito”, spiega Margaret Hosie dell’Mrc-University of Glasgow Center for Virus Research, autrice principale del lavoro, sottolineando che “i gatti contagiati mostravano malattie respiratorie lievi o gravi”. “Considerata la capacità del Coronavirus pandemico di infettare animali da compagnia – evidenzia la ricercatrice – sarà importante monitorare la trasmissione” di Sars-CoV-2 “da uomo a gatto, da gatto a gatto e da gatto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021)puòai. Uno studio inglese pubblicato su ‘Veterinary Record’ ha documentato due casi di felini domestici, infettati dal coronavirus Sars-CoV-2, l’anno scorso nel Regno Unito in due famiglie con episodi sospetti di Coronavirus.”Questi risultati indicano che la trasmissione di Sars-CoV-2 da uomo a gatto si è verificata durante la pandemia in Uk nel Regno Unito”, spiega Margaret Hosie dell’Mrc-University of Glasgow Center for Virus Research, autrice principale del lavoro, sottolineando che “icontagiati mostravano malattie respiratorie lievi o gravi”. “Considerata la capacità del Coronavirus pandemico di infettare animali da compagnia – evidenzia la ricercatrice – sarà importante monitorare la trasmissione” di Sars-CoV-2 “da uomo a gatto, da gatto a gatto e da gatto ...

