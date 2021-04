Come i giovani vedono la pandemia: “Non è facile rinunciare ai sogni” (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il mondo dei ragazzi è cambiato radicalmente con la venuta della pandemia da coronavirus, un giovane ha voluto scrivere su carta una lettera straziante proprio per testimoniare Come si sia trasformata la sua vita. In effetti si parla sempre di lavoratori che perdono il posto di lavoro, delle difficoltà legate al mondo della scuola e quindi di bambini e studenti. Poi ci sono gli anziani che hanno giustamente paura per la loro incolumità. Oltre a queste categorie però ci sono anche i giovani che hanno perso tanto. Hanno perso infatti la voglia di uscire con un amico, e perso soprattutto la speranza di un futuro migliore, a livello umano ed a livello professionale. Sono davvero poche le chance per i ragazzi di trovare un lavoro in questo triste dramma mondiale. Se da una parte quindi gli studenti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il mondo dei ragazzi è cambiato radicalmente con la venuta dellada coronavirus, un giovane ha voluto scrivere su carta una lettera straziante proprio per testimoniaresi sia trasformata la sua vita. In effetti si parla sempre di lavoratori che perdono il posto di lavoro, delle difficoltà legate al mondo della scuola e quindi di bambini e studenti. Poi ci sono gli anziani che hanno giustamente paura per la loro incolumità. Oltre a queste categorie però ci sono anche iche hanno perso tanto. Hanno perso infatti la voglia di uscire con un amico, e perso soprattutto la speranza di un futuro migliore, a livello umano ed a livello professionale. Sono davvero poche le chance per i ragazzi di trovare un lavoro in questo triste dramma mondiale. Se da una parte quindi gli studenti ...

