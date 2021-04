C’è una sola data utile per recuperare Lazio-Torino: il 18 maggio (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà a sezioni unite sul caso di Lazio-Torino il prossimo 13 maggio alle ore 14:00, stando a quanto riporta Sky Sport. Dunque, l’unica data buona per recuperare la partita entro la fine del campionato è quella del 18 maggio perché da quel momento in poi lo stadio Olimpico poi dovrà essere lasciato a disposizione dell’Uefa per organizzare le gare degli Europei che saranno giocate dalla nostra Nazionale. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà a sezioni unite sul caso diil prossimo 13alle ore 14:00, stando a quanto riporta Sky Sport. Dunque, l’unicabuona perla partita entro la fine del campionato è quella del 18perché da quel momento in poi lo stadio Olimpico poi dovrà essere lasciato a disposizione dell’Uefa per organizzare le gare degli Europei che saranno giocate dalla nostra Nazionale. L'articolo ilNapolista.

