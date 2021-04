Calciatori più pagati al mondo | Messi sempre in testa davanti a Cristiano Ronaldo

(Di venerdì 23 aprile 2021) Con i suoi 125 milioni di euro Lionelresta il calciatore più pagato a livello mondiale. L’attaccante del Barcellona precede il rivale di(118 mln) se si considerano solo i soldi dello stipendio, anche se poi il portoghese si rifà con gli interessi per quanto riguarda gli introiti extra (87 mln lordi contro i 50 dell’argentino). Alle spalle dei due fenomeni Neymar del Psg, che occupa la terza posizione con 98 milioni. Di seguito la top 20 stilata da Fance Football, che tiene conto degli stipendi lordi e dei ricavi pubblicitari della stagione in corso e di premi e bonus di quella precedente. LA TOP 20 DEIPIÙ1. Lionel(Barcellona): 125 milioni di euro 2....

