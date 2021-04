Apple conferma: nessuna intenzione di unire iPad Pro e MacBookHDblog.it (Di venerdì 23 aprile 2021) Nonostante abbiano praticamente lo stesso hardware, la convergenza tra iPad e Mac non ci saràRead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 23 aprile 2021) Nonostante abbiano praticamente lo stesso hardware, la convergenza trae Mac non ci saràRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

SignorCEO : RT @HDblog: Apple conferma: nessuna intenzione di unire iPad Pro e MacBook - HDblog : Apple conferma: nessuna intenzione di unire iPad Pro e MacBook - C0d3r_ : I nuovi Magic Mouse ereditano la vecchia posizione della porta di ricarica: #Apple conferma - maurobs_93 : @domenicopanacea Ho il modello del 2015, e anche se manca il 4k non mi interessa usandola in camera. In più Apple c… - ClubAlfaIt : Apple Car: la conferma della sua esistenza potrebbe arrivare fra pochi mesi #NotizieAuto -