Anticipazioni Uomini e Donne oggi, nuova discussione in studio nella puntata di venerdì 23 aprile 2021 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Puntuale come sempre alle 14:45 torna il dating show di Canale 5. Scopriamo insieme, grazie alle Anticipazioni de Il Vicolo delle News, cos'accadrà nella giornata di oggi. Quello di oggi sarà l'ultimo appuntamento della settimana e, stando agli spoiler, dopo la parentesi del Trono over si parlerà di nuovo degli altri due tronisti: Giacomo e Samantha. Il pubblico di canale 5 da qualche giorno ha nottato la presenza di nuovi volti all'over: più tardi infatti si parlerà delle prime conoscenze con i veterani del dating show Mediaset. su Il Corriere della Città.

