Ancora un ultimatum dall’Udc: “Basta perdere tempo” (Di venerdì 23 aprile 2021) di Erika Noschese Con la Lega che ha preso tempo e Forza Italia che non ha Ancora sciolto le riserve, il centrodestra è fermo al palo da tempo. Troppo tempo. La candidatura dell’avvocato Michele Tedesco è Ancora in standby ma il rischio di dover ricominciare tutto da zero resta dietro l’angolo. L’Udc, nei giorni scorsi, aveva lanciato un ultimatum ma, nonostante gli appelli e le conseguenti rassicurazioni, poco e nulla è cambiato in questo senso. A fare il punto della situazione è proprio il coordinatore provinciale dell’Udc Mario Polichetti che rinnova l’invito a forzisti e leghisti a procedere in tempi rapidi. “Michele Tedesco resta il miglior candidato in campo, da contrapporre all’amministrazione uscente”, ha dichiarato Polichetti che ribadisce la volontà di fare gioco di squadra ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 23 aprile 2021) di Erika Noschese Con la Lega che ha presoe Forza Italia che non hasciolto le riserve, il centrodestra è fermo al palo da. Troppo. La candidatura dell’avvocato Michele Tedesco èin standby ma il rischio di dover ricominciare tutto da zero resta dietro l’angolo. L’Udc, nei giorni scorsi, aveva lanciato unma, nonostante gli appelli e le conseguenti rassicurazioni, poco e nulla è cambiato in questo senso. A fare il punto della situazione è proprio il coordinatore provinciale dell’Udc Mario Polichetti che rinnova l’invito a forzisti e leghisti a procedere in tempi rapidi. “Michele Tedesco resta il miglior candidato in campo, da contrapporre all’amministrazione uscente”, ha dichiarato Polichetti che ribadisce la volontà di fare gioco di squadra ...

