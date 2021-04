Anci | la Provincia di Benevento è area pilota del programma “Cantiere Innovazione”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Ladiè stata individuata dalla Fondazione IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) dell’(Associazione dei Comuni) della Campania come uno dei due Cantieri territoriali per sperimentare modelli di collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e le Imprese. Il secondo “” è quello dei Comuni del Distretto turistico di Val Tremezzina (CO). L’iniziativa dell’, denominato l’iniziativa “”, intende favorire l’adozione di strumenti adeguati per intercettare e spendere bene le risorse finanziarie messe a disposizione dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza e dallazione europea ...