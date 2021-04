Zona rossa, arancione e gialla: come cambiano i colori delle regioni dal 26 aprile (Di giovedì 22 aprile 2021) Zona rossa, arancione e gialla: come cambia il colore delle regioni dal 26 aprile Da lunedì 26 aprile torna la cosiddetta “Zona gialla” per le regioni, sospesa dal Governo da oltre un mese, accompagnata dalla ripresa degli sport all’aperto, dal ritorno nelle aule universitarie, dalla riapertura dei ristoranti a cena, anche se solo negli spazi all’esterno, e di musei, teatri, sale da concerto, cinema e altri locali per spettacoli. In attesa dei risultati del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità di domani, venerdì 23 aprile, ben 12 tra province autonome e regioni possono sperare nell’allentamento delle restrizioni dovuto al ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021)cambia il coloredal 26Da lunedì 26torna la cosiddetta “” per le, sospesa dal Governo da oltre un mese, accompagnata dalla ripresa degli sport all’aperto, dal ritorno nelle aule universitarie, dalla riapertura dei ristoranti a cena, anche se solo negli spazi all’esterno, e di musei, teatri, sale da concerto, cinema e altri locali per spettacoli. In attesa dei risultati del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità di domani, venerdì 23, ben 12 tra province autonome epossono sperare nell’allentamentorestrizioni dovuto al ...

Advertising

CarloCalenda : La situazione in Puglia è chiaramente fuori controllo. Emiliano chiede di riaprire contro ogni dato che li colloca… - MISE_GOV : #TavoloModa con ministro Giorgetti 'Giusto riaprire le fiere il 15/06 e dare la possibilità ai negozi di ricevere s… - rtl1025 : ?? Dal 26 aprile e fino alla fine dell'anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiori. La presenza… - Carlino_Fermo : La zona rossa fa apprezzare suggestivi percorsi nel verde - OdysseoMagazine : Agrididattica a distanza: 6mila gli studenti pugliesi coinvolti Per via dell’andamento pandemico, si protrae per… -