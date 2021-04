The Last of Us: Parte II in un curioso video che spiega i segnali in codice dei Serafiti (Di giovedì 22 aprile 2021) The Last of Us Parte II di Naughty Dog è stato molto apprezzato anche per l'incredibile cura nei dettagli. Ma non si tratta solo di dettagli grafici, come le impronte digitali di Ellie, ma di una cura molto particolare per ogni singolo aspetto del gioco. Ad esempio, la temibile fazione dei Serafiti comunica attraverso dei fischi che hanno un significato molto preciso. Ebbene, come riportato su ResetEra, un giocatore è stato in grado di decifrare i segnali in codice della fazione, riportando il tutto in un video. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 aprile 2021) Theof UsII di Naughty Dog è stato molto apprezzato anche per l'incredibile cura nei dettagli. Ma non si tratta solo di dettagli grafici, come le impronte digitali di Ellie, ma di una cura molto particolare per ogni singolo aspetto del gioco. Ad esempio, la temibile fazione deicomunica attraverso dei fischi che hanno un significato molto preciso. Ebbene, come riportato su ResetEra, un giocatore è stato in grado di decifrare iindella fazione, riportando il tutto in un. Leggi altro...

