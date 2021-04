Superlega: Aulas (Lione), 'Agnelli una delusione, mi sento ingannato' (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Domenica avevo provato a chiamare Agnelli ma non mi ha risposto. Ne ho parlato con Ceferin. La delusione è immensa con quest'uomo. Almeno avrei voluto che dicesse, sabato o domenica, che stava per succedere qualcosa. Sicuramente aveva delle buone ragioni. Ma non le conoscevamo. Ora ha creato un vero problema. Ho la sensazione che mi abbiano ingannato". E' quanto afferma il presidente dell''Olympique Lione, Jean-Michel Aulas, in una intervista a l'Equipe, tornando sulla vicenda della Superlega. "Avevo detto chiaramente che non ne avremmo fatto parte perché credo che questo tipo di organizzazione non sia compatibile con ciò che vogliono i tifosi. Nel calcio, ogni squadra dovrebbe avere la sua chance. È uno dei pochi sport in cui tutti possono battere tutti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Domenica avevo provato a chiamarema non mi ha risposto. Ne ho parlato con Ceferin. Laè immensa con quest'uomo. Almeno avrei voluto che dicesse, sabato o domenica, che stava per succedere qualcosa. Sicuramente aveva delle buone ragioni. Ma non le conoscevamo. Ora ha creato un vero problema. Ho la sensazione che mi abbiano". E' quanto afferma il presidente dell''Olympique, Jean-Michel, in una intervista a l'Equipe, tornando sulla vicenda della. "Avevo detto chiaramente che non ne avremmo fatto parte perché credo che questo tipo di organizzazione non sia compatibile con ciò che vogliono i tifosi. Nel calcio, ogni squadra dovrebbe avere la sua chance. È uno dei pochi sport in cui tutti possono battere tutti. ...

