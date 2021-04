Stefano Barilli, la madre non crede che si sia tolto la vita: aperto un fascicolo per istigazione al suicidio (Di giovedì 22 aprile 2021) Stefano Barilli ultime notizie. Spunta l’ipotesi che possa trattarsi di istigazione al suicidio. Sabato 17 aprile nel pomeriggio è stato ritrovato un cadavere nel Po in località Punte a Caselle Landi, in provincia di Lodi. La madre ha riconosciuto che quello era il corpo del figlio. Si tratta di Stefano Barilli, un 23enne piacentino. La Procura di Lodi ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. Stefano Barilli ultime notizie: la ricostruzione degli inquirenti Stefano è scomparso di casa lo scorso 8 febbraio. Da allora nessuno l’ha più visto finché sabato scorso non è stato rinvenuto il suo cadavere nelle acque del Po. Il cadavere del giovane era ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 22 aprile 2021)ultime notizie. Spunta l’ipotesi che possa trattarsi di istigazione al. Sabato 17 aprile nel pomeriggio è stato ritrovato un cadavere nel Po in località Punte a Caselle Landi, in provincia di Lodi. Laha riconosciuto che quello era il corpo del figlio. Si tratta di, un 23enne piacentino. La Procura di Lodi hauncontro ignotialultime notizie: la ricostruzione degli inquirentiè scomparso di casa lo scorso 8 febbraio. Da allora nessuno l’ha più visto finché sabato scorso non è stato rinvenuto il suo cadavere nelle acque del Po. Il cadavere del giovane era ...

