Sony e Microsoft | la partnership per lavorare sul cloud gaming continua

Ultime Notizie dalla rete : Sony Microsoft

... ma che ora sta facendo la fortuna distessa e degli appassionati che hanno sempre qualcosa da giocare. Con PS Now invece,ha voluto dare la propria idea di servizio, andando ad ......00 ) Smart TVKD49X7055PBAEP da 49 " LED, 4K - 599,00 ( 799,00 ) Smart TV...99 ( 34,99 ) Speaker bluetooth JBL CLIP 3 - 47,99 ( 59,99 )Surface Laptop 3 da 15 " AMD ...Sony sta lavorando alla propria esperienza di cloud gaming e si appoggia alla sua partnership ormai di due anni con Microsoft per realizzare questo progetto. Attraverso un'intervista di Nikkei, il CEO ...Quasi come un fulmine a ciel sereno, Sony ha annunciato l'upgrade alla risoluzione del PlayStation Now, che aumenterà a 1080p ...