Sicilia | Miccichè | ' serve legge contrasto contro la povertà'

Palermo, 22 apr. (Adnkronos) - "Dopo avere letto con interesse ed emozione l'appello che stamattina Emiliano Abramo, della Comunità di Sant'Egidio, ha rivolto un appello all'Assemblea Regionale Siciliana, per individuare un mezzo di contrasto alla povertà che in Sicilia sta aumentando a ritmo galoppante a causa del Covid, ho convenuto con i capigruppo di tutti i partiti dell'Ars di organizzare, il prossimo martedì, una riunione in cui valuteremo di presentare una proposta di legge che possa andare nella direzione richiesta da Abramo". Così il Presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, ha commentato l'appello lanciato dal responsabile Siciliano della Comunità di Sant'Egidio. "Chiederò all'Assessore alla famiglia di essere presente perché anche il Governo possa ...

