Scuola, genitori No Dad a De Luca: "Aule no luogo contagio, si torni al 100%" (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLettera al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, all'assessore all'Istruzione, Lucia Fortini, e all'Ufficio scolastico regionale affinché si torni in classe al 100 per cento. A spedirla l'Associazione Scuole Aperte Campania. "I protocolli approvati ed applicati da settembre in tutti gli istituti scolastici in occasione della riapertura del nuovo anno scolastico – dicono dall'Associazione – hanno avuto un riscontro positivo e i piani di rimodulazione dei trasporti sono stati approntati dai tavoli tecnici fin dallo scorso luglio e le Prefetture hanno coordinato i piani di riorganizzazione di rientro in sicurezza per tutte le scuole. Inoltre due pronunce del Tar Lazio, confermate dal Consiglio di Stato con decreto del 1 Aprile 2021 hanno accertato, basandosi su solidi e ufficiali studi scientifici nazionali e ...

