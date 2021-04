Recovery | a riunione P Chigi con Draghi su Pnrr nessun accenno a strappo Lega

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) -allodellaieri, in Cdm sul dl riaperture, nel corso dellache si è tenuta questa mattina a Palazzocon il premier Mario, i capidezione delle forze di maggioranza e i ministri più coinvolti nelplan. Fonti presenti allariferiscono di un clima sereno, dove non una parola sarebbe stata spesa sull''incidente' di ieri, con lache ha deciso di astenersi e non votare il decreto.