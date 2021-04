Puc | ‘Io Firmo per Caserta’ a colloquio con gli architetti Pica Ciamarra e Bottaro

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSenza conoscenza non può esserci sviluppo e progresso per la città”. Lo ribadisce il movimento Ioper Caserta nell’annunciare il secondo appuntamento sul Puc che vedrà Raffaele Cutillo ed Antonio Vecchione confrontarsi con chi ha redatto il piano: gliMassimoe Patrizia. L’evento si svolgerà venerdì 23 aprile alle 19 sulla pagina Facebook del Movimento Civico. “L’incontro – spiega Raffaele Cutillo – ha lo scopo di illustrare quelli che sono i temi portanti del Puc. In primis il preliminare che è già pubblico ma cercheremo di offrire anche qualche accenno sul definitivo”. L’obiettivo è quello di conoscere a fondo le criticità e come sono stati definiti i punti di intervento del Piano Urbanistico Comunale. “In questo modo avremo un dato di ...