Pomezia, un passo avanti verso la mobilità elettrica: al via il servizio di sharing dei monopattini (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Comune di Pomezia ha reso pubblico l'avviso con cui intende individuare un operatore interessato a svolgere, in via sperimentale, servizi di mobilità in sharing con monopattini elettrici. La sperimentazione, che si concluderà a luglio 2022, interesserà esclusivamente monopattini a propulsione elettrica, con motore di potenza non superiore a 0.50 kw. Leggi anche: Pomezia, i festeggiamenti per la Giornata Mondiale della Terra: la maratona virtuale su RayPlay "Prevediamo un numero minimo di dispositivi in servizio – spiega l'Assessore Luca Tovalieri – tra le 90 e le 150 unità a seconda della stagione e della richiesta da parte dell'utenza. Sarà obbligatoria l'informazione, anche tramite app, nei confronti degli utenti sulle regole di utilizzo, gli ...

