MotoGP, Aprilia sempre più protagonista: a quando il primo podio? (Di giovedì 22 aprile 2021) Da inizio anno sino al Gran Premio del Portogallo, l'Aprilia Racing Team Gresini ha evidenziato enormi miglioramenti , sia in termini di tempo ottenuto sul giro secco, anche in merito ai piazzamenti ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 22 aprile 2021) Da inizio anno sino al Gran Premio del Portogallo, l'Racing Team Gresini ha evidenziato enormi miglioramenti , sia in termini di tempo ottenuto sul giro secco, anche in merito ai piazzamenti ...

Advertising

infoitsport : MotoGP, Max Biaggi: “Aprilia a ridosso di Ducati e Yamaha” - FormulaPassion : #MotoGP | Vota il miglior rookie del Gran Premio del Portogallo - corsedimoto : MOTOGP - Il progetto #Aprilia in #MotoGP comincia a decollare. RS-GP21 migliorata in ogni settore, Max #Biaggi guar… - Nortnad : RT @gponedotcom: Albesiano: “sull’Aprilia è salito il pilota Dovizioso, non un collaudatore”: ESCLUSIVA - 'E' stata una esperienza interess… - corsedimoto : MOTOGP - Il pilota #Aprilia Aleix #Espargaro si schiera con i commissari di gara dopo la cancellazione della pole p… -