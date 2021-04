Minorenni per sempre (Di giovedì 22 aprile 2021) La Nuova Zelanda, terra del futuro. Pare che agli antipodi sia allo studio una legge che impedisca di fumare ai nati dal 2004 in poi. Non nel senso che adesso, avendo meno di diciott’anni, non è consentito loro fumare. Ma nel senso che quest’anno sarà proibito fumare a chi ha meno di diciott’anni, l’anno prossimo a chi ne avrà meno di diciannove, fra due anni a chi ne avrà meno di venti e così via per sempre: nel 2100, dovrebbe essere consentito fumare soltanto a chi avrà più di novantasei anni. Nel giro di un secolo la natura avrà fatto il suo corso e la Nuova Zelanda sarà definitivamente libera dal fumo. Pensate se accadesse lo stesso per tutte le cose che di solito si fanno a diciott’anni: se non arriva mai l’età per fumare (fa male), perché dovrebbe arrivare l’età per bere (causa stato di ebbrezza), per guardare un porno (mercifica i corpi), per prendere la ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 aprile 2021) La Nuova Zelanda, terra del futuro. Pare che agli antipodi sia allo studio una legge che impedisca di fumare ai nati dal 2004 in poi. Non nel senso che adesso, avendo meno di diciott’anni, non è consentito loro fumare. Ma nel senso che quest’anno sarà proibito fumare a chi ha meno di diciott’anni, l’anno prossimo a chi ne avrà meno di diciannove, fra due anni a chi ne avrà meno di venti e così via per: nel 2100, dovrebbe essere consentito fumare soltanto a chi avrà più di novantasei anni. Nel giro di un secolo la natura avrà fatto il suo corso e la Nuova Zelanda sarà definitivamente libera dal fumo. Pensate se accadesse lo stesso per tutte le cose che di solito si fanno a diciott’anni: se non arriva mai l’età per fumare (fa male), perché dovrebbe arrivare l’età per bere (causa stato di ebbrezza), per guardare un porno (mercifica i corpi), per prendere la ...

